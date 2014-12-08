独家：韩国平昌冬奥会个别赛事或移至日本

路透摩纳哥12月6日（记者 Karolos Grohmann） - 内部消息人士周六告诉路透，2018年韩国平昌冬奥会组委会与两家国际体育联合会正在讨论可能将部分滑雪赛事移至日本举行的可能性。

“他们已经正式提出了这一建议，”这位要求匿名的消息人士对路透称。“两家国际体联（雪撬和有舵/无舵雪车）正在与组委会商讨此事。”

目前尚不清楚具体哪些项目将会转移至日本举行，以及是否会改在1998年日本长野冬奥会的相关赛场举行。

“事情正在讨论中，”另一位消息人士告诉路透。“尚未做任何决定，但在讨论中。显然双方目前都不想对外宣布。”

历史上日本对朝鲜半岛的殖民统治及慰安妇问题令日本与韩国关系紧张。

而日本首相安倍晋三参拜靖国神社及反复献祭也让韩国方面怒不可遏。

暂时无法联络到平昌冬奥会组委会官员置评。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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