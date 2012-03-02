英女王将为伦敦奥运会和残奥会开幕

路透伦敦2月29日电---白金汉宫和伦敦奥运会组织者周三表示，英国女王伊丽莎白将宣布伦敦奥运会和残奥会开幕。

伦敦奥运会将在7月27日开幕，而残奥会开幕式定於8月29日。

伊丽莎白曾宣布蒙特利尔奥运会开幕，她的丈夫菲利普亲王曾代表她宣布1956年墨尔本奥运会开幕。

但这将是英国女王首次为残奥会开幕。

伦敦奥组委主席塞巴斯蒂安·科(Sebastian Coe)在声明中表示：“举办残奥会无疑是我国的一份无上荣耀，由女王陛下宣布开幕十分合适。”（完）编译：靳怡雯 发稿：程芳

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