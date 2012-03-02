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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 2日 星期五 10:46 BJT

英女王将为伦敦奥运会和残奥会开幕

白金汉宫和伦敦奥运会组织者周三表示，英国女王伊丽莎白将宣布伦敦奥运会和残奥会开幕，这将是她首次为残奥会开幕。伦敦奥运会将在7月27日开幕，而残奥会开幕式定於8月29日。伦敦奥组委主席塞巴斯蒂安·科在声明中表示：“举办残奥会无疑是我国的一份无上荣耀，由女王陛下宣布开幕十分合适。”路透

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