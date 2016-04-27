（修正）里约奥运场馆大体就绪 但诸多挑战仍不容小觑

2016年4月25日在巴西里约热内卢拍到的奥运主场馆的鸟瞰图。 REUTERS/Ricardo Moraes

（修正倒数第六段措辞）

路透圣保罗4月26日（记者 Andrew Downie）-只要宾客不在意场所，巴西素来以举办各种盛会闻名，哪怕是仍有建筑工人在现场施工。

在距里约奥运会开幕还有100天之际，这个以拖拉闻名的国家面临新情况：奥运场馆大体准备就绪，但东道主似乎并未做好准备。

巴西总统罗塞夫面临弹劾案，经济陷入严重衰退中，民众因此心烦意乱。

里约老居民Julia Michaels称，“人们不关注”奥运会。“压根没人谈论奥运会，因为要说的事太多。”Michaels通过她的Rio Real博客记录这个城市发生的事情。

当里约在2009年赢得奥运会主办权时，巴西当时是发展中世界的宠儿。该国经济在那个十年的多数时间里均快速增长，有3,000万民众摆脱了贫困，巴西也在世界事务中扮演着重要角色。

此后，大宗商品价格崩溃拖累了巴西经济，罗塞夫也因涉嫌预算欺诈而面临下个月被停职可能。

政治和经济问题令巴西应对不暇，奥运会完全从媒体头版和电视新闻中消失。对于长期热衷于足球的巴西来说，政治成了人们唯一关心的事情。

“巴西正在经历政治危机，情况尚待解决，”将代表祖国巴西出战的沙滩排球球员Agatha Bednarczuk说。

“我认为我们只需解决政治问题，之后民众的注意力会回到体育赛事上。”

除了室内自行车赛场和田径赛场，奥运会场馆已经完工；室内自行车赛场将无法在正式的测试赛前完工，而田径赛场正在铺跑道。官员们称，这两个赛场将会在8月5日奥运会开幕前完成。

在体育场、体育馆、相关的海滩以及山上举行了约36场测试赛。

但严重的经济衰退导致最后一刻的缩减。组织者取消了一些场馆的临时座椅计划，减少了志愿者的数量，还一度考虑不给运动员休息室安空调。

国际奥委会考察团本月访问了里约，对目前为止的进展表示满意，但也提到“数以千计”小细节需要最终解决。

对举办帆船和开放水域游泳项目的海湾进行清理的计划未落实。虽然官员们称赛道将是干净的，但里约将无法实现之前承诺的“奥运遗产”--洁净的水域。

寨卡病毒爆发导致大范围恐慌，一些粉丝甚至运动员考虑放弃参加里约奥运会。

连接人口密集的里约南部地区和奥运村的新地铁线能否按时开通还存在疑问。该线路尚未完工，将放弃长时间测试而直接投入运营，甚至可能没有测试。

犯罪也是一大担忧。政府数据显示，今年前三个月，里约有432人被谋杀。

官员们预计奥运会没问题，这倒是巴西人的风格。

“当运动员抵达、赛事开始时，巴西会支持奥运会，我们将看到激动的观众，”里约奥运会组委会发言人Phil Wilkinson说道。“我们相信100天以后情况会不错。”（完）编译：侯雪萍/李富强 发稿：王凤昌