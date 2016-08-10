里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空

路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子(005930.KS)为里约奥运会砸下重金，而苹果(AAPL.O)则可能搞砸这一切。

三星是里约奥运会的手机赞助商，并且可向数十万涌入奥运场馆的观众独家出售手机；但苹果用自家非官方的奥运产品把一些观众吸引到场外。

苹果利用一家距奥林匹克公园约6英里(10公里)的苹果商店作为特别版苹果手表带的唯一销售点。包括顶尖运动员在内的一些买家，则在社交媒体上自豪地展示他们买到的新表带。

该款表带不带有奥运五环标志或“奥运”字样，这些只能由三星等赞助商独家使用。不过，苹果提供了14个国家代表色的表带供买家选择，其中包括美国和加拿大等。一款巴西主题的尼龙表带本周已几乎销售一空。

“虽然他们似乎并不违反任何规则，但已经很接近游击营销的方式了，”国际争议解决机构(JAMS)的Jeff Benz说，他曾担任美国奥委会的法律总顾问。

苹果及三星均没有回应置评请求。(完)