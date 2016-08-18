欧洲奥委员主席涉嫌倒卖奥运门票 被巴西警方逮捕

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透里约热内卢8月17日 - 巴西警方周三在欧洲奥委员主席希基(Pat Hickey)下榻的酒店将其逮捕，因其涉嫌倒卖奥运会门票。
巴西警方称，有证据显示希基与一个倒卖门票的国际团伙有牵连，他们将这些门票以高出原价的价格出售。希基今年71岁，来自爱尔兰。
警方还称，已对总部在都柏林的PRO10 Sports Management的三位高管发出了逮捕令。警方建议指控希基和上述高管倒卖门票、共谋犯罪和欺诈性营销。检方尚未做出任何指控。
警方称PRO10将门票转手给另一家公司THG Sports，后者的主管本周已在巴西被捕。PRO10和THG均否认有不当行为。希基未回复要求置评的电话。(完)
(编译 张荻； 审校 刘秀红)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。