欧洲奥委员主席涉嫌倒卖奥运门票 被巴西警方逮捕

路透里约热内卢8月17日 - 巴西警方周三在欧洲奥委员主席希基(Pat Hickey)下榻的酒店将其逮捕，因其涉嫌倒卖奥运会门票。

巴西警方称，有证据显示希基与一个倒卖门票的国际团伙有牵连，他们将这些门票以高出原价的价格出售。希基今年71岁，来自爱尔兰。

警方还称，已对总部在都柏林的PRO10 Sports Management的三位高管发出了逮捕令。警方建议指控希基和上述高管倒卖门票、共谋犯罪和欺诈性营销。检方尚未做出任何指控。

警方称PRO10将门票转手给另一家公司THG Sports，后者的主管本周已在巴西被捕。PRO10和THG均否认有不当行为。希基未回复要求置评的电话。(完)