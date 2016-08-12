里约奥运：保加利亚田径运动员Danekova药检呈阳性-消息人士

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透里约热内卢8月11日 - 消息人士周四对路透表示，里约奥运会田径项目首次爆出兴奋剂问题，保加利亚选手Silvia Danekova促红细胞生成素(EPO)检测呈阳性。
消息人士称，33岁的Danekova于7月26日抵达巴西，几天后其兴奋剂测试结果呈阳性。她原定于周一参加女子3000米障碍赛跑。目前她已被停赛，直至B瓶样品的测试结果出炉。
Danekova以及其教练Rumen Angelov均未立即对此事置评。田径项目将于周五开赛。(完)
(编译 岂頔；审校 徐文焰)
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路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。