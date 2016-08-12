里约奥运：保加利亚田径运动员Danekova药检呈阳性-消息人士

路透里约热内卢8月11日 - 消息人士周四对路透表示，里约奥运会田径项目首次爆出兴奋剂问题，保加利亚选手Silvia Danekova促红细胞生成素(EPO)检测呈阳性。

消息人士称，33岁的Danekova于7月26日抵达巴西，几天后其兴奋剂测试结果呈阳性。她原定于周一参加女子3000米障碍赛跑。目前她已被停赛，直至B瓶样品的测试结果出炉。

Danekova以及其教练Rumen Angelov均未立即对此事置评。田径项目将于周五开赛。(完)