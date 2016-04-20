独家：巴西联邦检察官称更多奥运基建项目因涉贪腐而受到调查

路透巴西库里奇巴4月19日（记者 Caroline Stauffer） - 巴西联邦检察官Carlos Lima援引建筑公司及企业高管的证词对路透称，巴西一项反腐调查的目标对准更多奥运基建项目，调查对象比之前公布的更多。

该检察官称，针对奥运基建项目贪腐的调查并不局限于里约热内卢Porto Maravilha再开发项目。

“还有更多（的调查对象）。”Lima周一在其位于库里奇巴的办公室接受采访时称。“有正在谈的从宽处理协议，但在敲定前我们也不知道究竟涉及多少（项目）。”

Lima是发现巴西国家石油公司（Petrobras）(PETR4.SA)与国内几家工程公司串通，通过收取回扣向政党提供资金专案组的牵头检察官。这起丑闻引发了可能迫使巴西总统罗塞夫下台的危机。

这是目前为止里约奥运会成为这项持续两年的调查的重点对象的最明确迹象。

五家工程公司承建多数奥运场馆和基础设施项目。这五家公司因涉及Petrobras价格操纵问题正在接受调查。（完）