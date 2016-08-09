巴西观众向外国运动员发出嘘声 凸显文化冲突

路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。

巴西观众因此前的兴奋剂事件而大声地向俄罗斯游泳选手发出嘘声；曾经表达过公众对寨卡病毒担忧的美国女足球星霍普·索洛也被嘲弄：每当她触球时，观众就会反复高喊“寨卡！寨卡！”还有一些顶尖运动员似乎则是莫名其妙地不受欢迎。

中国举重运动员龙清泉在挺举比赛中与一名朝鲜运动员争夺金牌，在他试图举起三倍于自身体重的杠铃时，现场观众却在一边跺脚一边高呼其竞争对手的名字，这些观众主要是巴西人。不过龙清泉仍努力击败对手取得胜利。

“巴西人充满激情，勇于表达，热情奔放--典型的拉丁风格，这有时会反映在一些体育项目和赛场上，”里约奥组委发言人Mario Andrada在被问及巴西人爱起哄的问题时这样告诉记者。

Andrada建议运动员不要往心里去，但也称他希望巴西人能学会温和表达。(完)