巴西代总统特梅尔称巴西政府更迭无碍奥运筹备工作

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透巴西利亚5月16日 （记者 Lisandra Paraguassu） - 巴西新任体育部长莱昂纳多·皮卡尼（Leonardo Picciani）周一称，代总统特梅尔对国际奥委会（IOC）表示，巴西政府更迭不影响2016里约奥运会筹备工作。
皮卡尼与特梅尔会面后对记者称，特梅尔与国际奥委会主席巴赫通电话，向后者保证里约奥运会将按计划举行。特梅尔上周四接替遭停职的罗塞夫，担任代总统。
皮卡尼称，里约奥运筹备工作正按计划进行，赛事安全有保障，言辞间淡化与新任国防部长劳尔·容曼（Raul Jungmann）的观点分歧。
容曼周末对《圣保罗州报》称，他对外国贵宾的安保感到担忧，且担心外国情报机构不能就潜在恐怖袭击与巴西展开合作。
皮卡尼称，有关分歧在与特梅尔会面时已化解。
他说：“有些必须解决的问题，但政府计划已为这些问题作了准备。”
里约奥运期间，巴西国防部将部署3.8万兵力，为4.7万名警察和民防人员提供支援。
总统罗塞夫弹劾案引发的政治动荡、犯罪风险以及寨卡疫情，可能阻挡人们前往里约观战奥运的步伐。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
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