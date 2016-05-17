巴西代总统特梅尔称巴西政府更迭无碍奥运筹备工作

路透巴西利亚5月16日 （记者 Lisandra Paraguassu） - 巴西新任体育部长莱昂纳多·皮卡尼（Leonardo Picciani）周一称，代总统特梅尔对国际奥委会（IOC）表示，巴西政府更迭不影响2016里约奥运会筹备工作。

皮卡尼与特梅尔会面后对记者称，特梅尔与国际奥委会主席巴赫通电话，向后者保证里约奥运会将按计划举行。特梅尔上周四接替遭停职的罗塞夫，担任代总统。

皮卡尼称，里约奥运筹备工作正按计划进行，赛事安全有保障，言辞间淡化与新任国防部长劳尔·容曼（Raul Jungmann）的观点分歧。

容曼周末对《圣保罗州报》称，他对外国贵宾的安保感到担忧，且担心外国情报机构不能就潜在恐怖袭击与巴西展开合作。

皮卡尼称，有关分歧在与特梅尔会面时已化解。

他说：“有些必须解决的问题，但政府计划已为这些问题作了准备。”

里约奥运期间，巴西国防部将部署3.8万兵力，为4.7万名警察和民防人员提供支援。

总统罗塞夫弹劾案引发的政治动荡、犯罪风险以及寨卡疫情，可能阻挡人们前往里约观战奥运的步伐。（完）