巴西警方逮捕两人 因可能策划在奥运会期间实施袭击

路透圣保罗8月11日 - 巴西警方周四逮捕两人，因他们涉嫌支持伊斯兰国(IS)并策划在里约奥运会期间实施一次可能的袭击。

警方在周四的行动前已经逮捕了12人，他们均涉嫌与IS武装人员勾结。巴西联邦警察称，还有三人经审问后释放。周四被捕的两人都是巴西人，但警方没有透漏他们的姓名或其他细节。

虽然巴西从未与已知的激进组织发生过冲突，但该国政府表示，举办奥运会使巴西更有可能成为袭击目标，特别是那些与IS作对的国家也参加奥运会。(完)