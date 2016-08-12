巴西警方逮捕两人 因可能策划在奥运会期间实施袭击

美国在韩导弹防御系统选址的合同可能推迟签署--韩联社
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透圣保罗8月11日 - 巴西警方周四逮捕两人，因他们涉嫌支持伊斯兰国(IS)并策划在里约奥运会期间实施一次可能的袭击。
警方在周四的行动前已经逮捕了12人，他们均涉嫌与IS武装人员勾结。巴西联邦警察称，还有三人经审问后释放。周四被捕的两人都是巴西人，但警方没有透漏他们的姓名或其他细节。
虽然巴西从未与已知的激进组织发生过冲突，但该国政府表示，举办奥运会使巴西更有可能成为袭击目标，特别是那些与IS作对的国家也参加奥运会。(完)
(编译 岂頔；审校 徐文焰)
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)
路透首尔1月15日 - 韩国特别检察官周日称，检方在决定是否逮捕三星集团领导人李在镕时，将会考虑到此事对经济面的影响。李在镕卷入了一项涉及总统的干政案调查。