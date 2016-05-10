奥运开幕已进入倒计时 巴西部分奥运项目建设却暂停

路透里约热内卢5月9日 - 离里约奥运比赛开始还不到三个月了，巴西劳动与就业部称，因为担心工人们的安全，周一已暂停了奥林匹克公园和奥运村的部分区域建设。

负责相关审查的官员关闭了奥林匹克公园电视塔的建设和奥运村的挖掘工作，还停止了另外两个区域的建设。官员并未具体说明产生的问题及严重程度。

巴西劳动与就业部区域负责人Robson Leite告诉记者：“我们无意阻碍赛事。我们只想要民众、工人及所有访问里约人群的安全。”

奥林匹克公园上个月宣布揭幕，但还有网球场部分区域及赞助商的区域需要最后完善。奥林匹克公园共有9座场馆，赛事期间将承办16个奥运项目。

此类禁令在巴西很常见，通常很快得到解决。

然而，Robson Leite提醒记者上周公布的一份部委研究，其显示至少有11人在兴建奥运会工程项目时丧命，而筹办2014年世界杯足球赛的工程中有8人死亡。

仅仅在几个星期之前，为迎接奥运而打造的海岸自行车道部分路段倒塌入海，造成两名骑车人死亡。（完）