奥运开幕已进入倒计时 巴西部分奥运项目建设却暂停

投行观点：超微半导体目标价从7美元上调至9--巴克莱
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(本文由路透中文网编译提供)
路透里约热内卢5月9日 - 离里约奥运比赛开始还不到三个月了，巴西劳动与就业部称，因为担心工人们的安全，周一已暂停了奥林匹克公园和奥运村的部分区域建设。
负责相关审查的官员关闭了奥林匹克公园电视塔的建设和奥运村的挖掘工作，还停止了另外两个区域的建设。官员并未具体说明产生的问题及严重程度。
巴西劳动与就业部区域负责人Robson Leite告诉记者：“我们无意阻碍赛事。我们只想要民众、工人及所有访问里约人群的安全。”
奥林匹克公园上个月宣布揭幕，但还有网球场部分区域及赞助商的区域需要最后完善。奥林匹克公园共有9座场馆，赛事期间将承办16个奥运项目。
此类禁令在巴西很常见，通常很快得到解决。
然而，Robson Leite提醒记者上周公布的一份部委研究，其显示至少有11人在兴建奥运会工程项目时丧命，而筹办2014年世界杯足球赛的工程中有8人死亡。
仅仅在几个星期之前，为迎接奥运而打造的海岸自行车道部分路段倒塌入海，造成两名骑车人死亡。（完）
编译：高良萍 发稿：王燕焜
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路透柏林1月18日 - 德国财政部发言人周三称，政府仍预期国际货币基金组织(IMF)将参与希腊救助计划。 德国画报稍早曾报导称，德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助。 “对我们来讲，(IMF)参与进来是事先承诺的，也是必不可少的，”这位发言人说。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调