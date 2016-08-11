里约街头暴力不断令安全担忧升温 警方加强巡逻

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透里约热内卢8月10日 - 里约奥运会方面周三加强了警察巡逻的力度，因街头暴力带来的威胁使人们对安全问题的担忧不断加剧。此前一辆奥运巴士被石块击中，而在里约国际机场附近的一辆安全巡逻车也遭遇袭击。
安全部门消息人士表示，在最近的一次事件中，几名枪手向误入机场附近贫民窟的一辆警车开火。该贫民窟附近的一条公路被用于连接机场和奥林匹克公园。
消息人士称，共有三名巡逻员受伤，其中一人在医院情况危殆。
奥组委表示，他们正在调查关于马术中心发现子弹的报告。安全部门消息人士称，弹壳是在马厩附近被发现的。(完)
(编译 岂頔；审校 徐文焰)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。