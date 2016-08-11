里约街头暴力不断令安全担忧升温 警方加强巡逻

路透里约热内卢8月10日 - 里约奥运会方面周三加强了警察巡逻的力度，因街头暴力带来的威胁使人们对安全问题的担忧不断加剧。此前一辆奥运巴士被石块击中，而在里约国际机场附近的一辆安全巡逻车也遭遇袭击。

安全部门消息人士表示，在最近的一次事件中，几名枪手向误入机场附近贫民窟的一辆警车开火。该贫民窟附近的一条公路被用于连接机场和奥林匹克公园。

消息人士称，共有三名巡逻员受伤，其中一人在医院情况危殆。

奥组委表示，他们正在调查关于马术中心发现子弹的报告。安全部门消息人士称，弹壳是在马厩附近被发现的。(完)