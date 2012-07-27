英国女王外孙女征战奥运马术赛 对媒体有怨言

路透伦敦7月26日电（记者Sarah Edmonds）---参加奥运会马术赛的英国王室成员扎拉·菲利普斯（Zara Phillips）在周四的发布会上对媒体表示不满，她强调，她与世界上最优秀的骑手同场竞技完全是体育方面的竞争，而不是为了出风头。

菲利普斯是英国女王伊丽莎白二世的外孙女，在周六伦敦奥运会前举行的英国代表团新闻发布会上，她收到的提问比其他人更多。

她以诙谐的语言应对密集的提问，当一名记者问道，“威廉王子和哈里王子以及剑桥公爵夫人都会到场观看比赛，你是否会感觉很‘奇怪’？”，她回答说，“显然他们都是我的家人，所以不奇怪。”她的回答赢得了一片笑声。

但当之後被问到是否因为不愿受到过多关注，使她对参加马术赛有过犹豫时，她的回答很尖锐。

“我真的没有考虑到媒体，这完全是关於体育的，以及对体育的热爱和竞技，”她说。

“我真的不喜欢媒体，因为印出来的都是错误的，所以你们说什麽真的不重要。但媒体不会影响到你的梦想、你的竞争力以及你想要赢比赛的决心。”

英国马术比赛的马匹现在被安置在格林尼治公园，而且在周六之前已经放进了马厩。持续多日的马术比赛将以为期两天的盛装舞步赛开始——马匹们将在一个小的竞技场里展示预先设定的一系列动作。

周一将要进行越野赛，越野赛的障碍很坚固，马匹们更容易摔倒而障碍不会轻易倒塌。

周二随着跳跃障碍赛的开始，马术赛进入尾声。骑手们必须让马匹们小心翼翼且无所畏惧的跳过极易失衡的栏杆和稍一触碰就会倒塌的砖头障碍。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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