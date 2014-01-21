中国称对索契冬奥会安保完全有信心

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月21日 - 中国外交部副部长程国平周二表示，中方相信俄方有能力确保索契冬奥会安全。
俄罗斯南部城市伏尔加格勒上月发生炸弹袭击，造成34人死亡后，普京已经下令全国加强安全措施。
俄罗斯在索契地区部署了约3.7万名安保人员，但美国对冬奥会安全形势表示关切。
程国平在外交部举行的中外媒体吹风会上介绍了中国国家主席习近平赴俄罗斯出席索契冬奥会开幕式的有关情况。
他表示：“中方相信俄方有能力确保索契冬奥会安全，确保索契冬奥会取得成功。中方愿同俄方保持密切沟通和协作。”
习近平将于2月6日至8日赴俄罗斯索契出席第22届冬季奥林匹克运动会开幕式，以此显示对俄罗斯总统普京的支持。
美国总统奥巴马和德国总统高克此前均表示不会赴俄参加冬奥会开幕式。习近平的决定对俄罗斯总统普京来说是个积极发展。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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