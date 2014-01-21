中国称对索契冬奥会安保完全有信心

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月21日 - 中国外交部副部长程国平周二表示，中方相信俄方有能力确保索契冬奥会安全。

俄罗斯南部城市伏尔加格勒上月发生炸弹袭击，造成34人死亡后，普京已经下令全国加强安全措施。

俄罗斯在索契地区部署了约3.7万名安保人员，但美国对冬奥会安全形势表示关切。

程国平在外交部举行的中外媒体吹风会上介绍了中国国家主席习近平赴俄罗斯出席索契冬奥会开幕式的有关情况。

他表示：“中方相信俄方有能力确保索契冬奥会安全，确保索契冬奥会取得成功。中方愿同俄方保持密切沟通和协作。”

习近平将于2月6日至8日赴俄罗斯索契出席第22届冬季奥林匹克运动会开幕式，以此显示对俄罗斯总统普京的支持。

美国总统奥巴马和德国总统高克此前均表示不会赴俄参加冬奥会开幕式。习近平的决定对俄罗斯总统普京来说是个积极发展。（完）