习近平将参加索契冬奥会开幕式

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透北京1月20日 - 中国外交部周一称，中国国家主席习近平将赴俄罗斯索契，参加冬奥会开幕式。
外交部在一则简短声明中称，习近平将于2月6日至8日赴俄罗斯索契出席第22届冬季奥林匹克运动会开幕式。
美国总统奥巴马和德国总统高克此前均表示不会赴俄参加冬奥会开幕式。习近平的决定对俄罗斯总统普京来说是个积极发展。
俄罗斯南部城市伏尔加格勒上月发生炸弹袭击，造成34人死亡后，普京已经下令全国加强安全措施。
在索契地区的安全保卫人员约有3.7万人。
第22届冬奥会将于2月7日在索契开幕，23日结束。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。