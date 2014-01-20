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时事要闻 | 2014年 1月 20日 星期一 17:10 BJT

习近平将参加索契冬奥会开幕式

路透北京1月20日 - 中国外交部周一称，中国国家主席习近平将赴俄罗斯索契，参加冬奥会开幕式。

外交部在一则简短声明中称，习近平将于2月6日至8日赴俄罗斯索契出席第22届冬季奥林匹克运动会开幕式。

美国总统奥巴马和德国总统高克此前均表示不会赴俄参加冬奥会开幕式。习近平的决定对俄罗斯总统普京来说是个积极发展。

俄罗斯南部城市伏尔加格勒上月发生炸弹袭击，造成34人死亡后，普京已经下令全国加强安全措施。

在索契地区的安全保卫人员约有3.7万人。

第22届冬奥会将于2月7日在索契开幕，23日结束。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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