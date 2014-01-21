安倍或出席索契冬奥会 中国称习近平不会与其会晤

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透东京1月21日 -日本首相安倍晋三或会出席索契冬奥会开幕式。中国已证实习近平将会出席索契冬奥会，但称习近平没有与安倍进行正式会晤的计划。
包括安倍参拜靖国神社在内的一系列争端令中日关系恶化。
中国政府周一表示，习近平将从2月6日至8日访问俄罗斯，出席索契冬奥会开幕式。
日本内阁官房长官菅义伟(YoshihideSuga)上周表示，正安排安倍出席索契冬奥会开幕式的计划，但一切都还没有敲定。索契冬奥会将从2月7日至23日举行。
中国外交部副部长程国平周二在北京表示，习近平没有与日本任何领导人在索契会晤的计划。
他并表示，如果两国领导人在冬奥会期间碰面，中国领导人将严正阐明中方的立场。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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