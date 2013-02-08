普京罢免俄罗斯奥委会副主席

法国总统候选人马克龙和勒庞民调领先 但投资者聚焦极左派梅朗雄崛起
路透巴黎4月11日 - 法国总统选举进行得如火如荼，中间派候选人马克龙和极右派候选人勒庞支持率周二仍居领先地位，但选情难料已使得一些民调机构开始估算最极端的决胜结果情境。
路透俄罗斯索契2月7日（记者 Alexei Anishchuk） - 俄罗斯总统普京周四罢免了俄罗斯奥委会副主席比拉罗夫（Akhmed Bilalov），普京此前视察建设中的冬奥会场馆时公开讥讽了比拉罗夫，因冬奥会场馆建设进度拖沓，并有报道称其中存在贪腐行为。
比拉罗夫被罢免凸显普京的权威，普京希望冬奥会这场全球性赛事能够彰显俄罗斯在苏联解体后的进步。
普京周三前往黑海索契度假村视察，当听说与比拉罗夫负责的高山滑雪跳台项目建设费用上升和进度推迟后，普京勃然大怒，当着电视镜头斥责比拉罗夫。
“奥委会副主席怎么能推迟进度？好，你干得真好。”普京说道。
比拉罗夫被罢免正值俄罗斯庆祝索契冬奥会一年倒计时开始，莫斯科、索契和其他六个城市推出巨大钻石形状的倒计时钟。
俄罗斯副总理科扎克（Dmitry Kozak）明确表示，比拉罗夫还会被罢免北高加索度假村董事职位，该公司是一家发展高端度假村的国有企业。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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