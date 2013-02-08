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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 8日 星期五 13:59 BJT

普京罢免俄奥委会副主席

俄罗斯总统普京周四罢免了该国奥委会副主席比拉罗夫(Akhmed Bilalov)，并在电视上对他公开训斥并嘲笑，因2014年索契冬奥会场馆支出超过预算且建设进程遭不断拖延。普京周三视察索契奥运场馆时在摄像机前斥责比拉罗夫拖延工期，讽刺他“干得真不错”。路透
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