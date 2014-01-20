美国研究应急预案 以备索契冬奥会遇袭

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Mark Hosenball
路透华盛顿1月19日 - 面对武装分子可能在索契冬奥会期间发动袭击的担忧，美国军方和情报官员已在研究应急预案，以备在发生危机时撤离美国人。
一位熟悉政府辩论的消息人士称，美国官员得出的结论是，军方或其他政府资源发起大规模行动从索契撤离美国人将面临重大障碍。
俄罗斯当局历来不愿让外国军队、特别是美国军队进入本国领土，是美国官员讨论的关于应急方案的最大障碍。
美国官员称，俄罗斯无疑承担着保护包括美国人在内的参加索契冬奥会所有人的主要责任。索契冬奥会将于2月7日开幕。
该消息人士称，“不论发生什么，”俄罗斯人“都不会张开双臂，欢迎”外部力量的任何干涉，即便陷入只能求助外部力量救援本国民众的境地也是如此。
该消息人士还称，美国应急方案制定者明显认为，由于索契所在的地理位置，准备物资和力量为冬奥会进行可能援助的方法并不是很多。
两位自称是伊斯兰武装分子的男子在周末出现的一段视频中威胁称要对索契冬奥会发动袭击。
由于可能的恐怖分子威胁，美国国务院已向计划参加索契冬奥会的美国人发出警告，提醒他们警惕保护人身安全。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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