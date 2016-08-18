Olympics-Sailing-Women's 470 medal race results

Aug 18 (Gracenote) - Olympic sailing women's 470 medal race result in Rio de Janeiro on Wednesday.
Results 470 Women Medal Race
1. Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia) 2 points
2. Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 4
3. Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand) 6
4. Fernanda Oliveira Horn/Ana Luiza Barbachan (Brazil) 8
5. Agnieszka Skrzypulec/Irmina Mrozek Gliszczynska (Poland) 10
6. Camille Lecointre/Helene Defrance (France) 12
7. Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan) 14
8. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 16
9. Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Austria) 18
10. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 20
Standings Women 470
1. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 44 points
2. Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand) 54
3. Camille Lecointre/Helene Defrance (France) 62
4. Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 63
5. Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan) 66
6. Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia) 67
7. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 69
8. Fernanda Oliveira Horn/Ana Luiza Barbachan (Brazil) 76
9. Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Austria) 92
10. Agnieszka Skrzypulec/Irmina Mrozek Gliszczynska (Poland) 106