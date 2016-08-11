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奥运新闻 | 2016年 8月 12日 星期五 01:13 BJT

Olympics-Sailing-Women's 470 race 3 results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic sailing women's 470 race 3 result in Rio de Janeiro on Thursday. 
Results 470 Women Opening Series Race 3 
1.  Hannah Mills/Saskia Clark (Britain)                       1 points 
2.  Camille Lecointre/Helene Defrance (France)                2        
3.  Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan)                          3        
4.  Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand)                        4        
5.  Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia)                     5        
6.  Alisa Kirilyuk/Liudmila Dmitrieva (Russia)                6        
7.  Barbara Cornudella/Sara Lopez (Spain)                     7        
8.  Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 8        
9.  Agnieszka Skrzypulec/Irmina Mrozek Gliszczynska (Poland)  9        
10. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.)                       10       
Standings Women 470
1.  Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan)                                                             4  
2.  Hannah Mills/Saskia Clark (Britain)                                                          5  
3.  Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand)                                                           5  
4.  Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia)                                                        7  
5.  Camille Lecointre/Helene Defrance (France)                                                   8  
6.  Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands)                                    10 
7.  Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.)                                                          10 
8.  Fernanda Oliveira Horn/Ana Luiza Barbachan (Brazil)
Fernanda Oliveira Horn/Ana Barbachan 10 
9.  Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Austria)                                                           15 
10. Carrie Smith/Jaime Ryan (Australia)                                                          19

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