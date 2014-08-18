三星续签奥运赞助合约至2020年

路透柏林8月17日 - 国际奥委会(IOC)周日宣布，韩国三星续签奥林匹克全球合作伙伴合约至2020年。

三星是在1998年与IOC签约成为奥运顶级赞助商，该公司曾在1988年汉城(现称首尔)奥运会期间作为地区赞助商。三星的新合约将赞助未来历届夏季及冬季奥运会，直至2020年东京夏季奥运会结束。

“我们很高兴能与三星延续合作关系，”IOC主席巴赫在声明中表示。

“奥运顶级赞助商项目带来的资金直接支持了历届奥运会的举办，以及每一个国家和地区的奥林匹克组织，使来自全球各地的运动员能够备战及参加每届奥运赛事。”

尽管赞助合约的细节并未披露，据估计，IOC与顶级赞助商的合约在每四年的奥运周期能带来一亿美元收入。

麦当劳、可口可乐和Atos等顶级赞助商也已续签赞助合约至2020年甚至更久。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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