英国用“秘密设备”掌控奥运入场式

路透伦敦7月24日电（记者 Karolos Grohmann）---国际奥委会在周二透露，伦敦奥运会上205个代表队的入场式将会有“秘密设备”来控制，以保证入场式不被延误。

国际奥委会的执行主任吉尔伯特·费利（Gilbert Felli ）告诉记者，代表204个国家的几千名运动员以及引导奥运旗帜的四个方阵将在该设备的帮助下以同一速度进场。

国际奥委会成员理查德·庞德（Richard Pound）周二早些时候称，在以往的奥运会入场式上，运动员在团队中照相、摄像、发短信，使入场式成为“大混乱”，入场式的时间被迫延长。

“我们对此进行了努力的工作，明确规定了参加的人员，并且一直在训练如何实现，”费利说。

“我们将试图加快入场的速度，参加比赛和入场式的人不会因那些照相的人而受到拖延。我们有一套‘秘密设备’。你以後就知道了，因为是秘密的，所以我现在不能告诉你。“费利说，关於入场过程的具体细节将在周三会议上告知各领队。

周三晚上开幕式彩排时，奥斯卡获奖导演丹尼·博伊尔（Danny Boyle）让参与的3万名观众不要在社交网络上透露开幕式表演的细节以及张贴照片。（完）

编译：林秀峰/逯璐 发稿：王燕焜

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