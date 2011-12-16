英国将调遣1.35万军力保卫伦敦奥运

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透伦敦12月15日电（记者 Michael Holden）---英国将为明年夏季伦敦奥运会，派遣多达1.35万名军力，这一数量高於英国在阿富汗驻军。组委会稍早称，国际局势充满不确定性，意味伦敦奥运会安保力量需倍增。
英国国防大臣哈蒙德（Philip Hammond）称，军队将为警方及英国雇用的私人保安提供後援支持，确保奥运会和残奥会场馆周边安全，安保规模将达到英国和平时期最高水准。
军方还将派出特种部队、排爆专家及1,000名强大的应急力量，应对"奥运会相关的社会紧急事件"。
位於伦敦东部斯特拉特福（Stratford）的奥林匹克公园，届时将动用导弹防范空中袭击，2008年北京奥运会和2004年雅典奥运会也采取了类似举措。
哈蒙德发表声明称："明年伦敦奥运会及残奥会将是英国一代人难遇一次的盛会。"
"我们希望安全能得到保障，从而让所有运动员和参与者尽享比赛，庆祝体育成就和文化活动。"（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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