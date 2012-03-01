英国举行空军安保演习 备战奥运会

路透沃丁顿2月29日电（记者 Ethan Bilby）---当来自全球各地的人士聚集到伦敦观看奥运会开幕式时，在地面和空中受过严格训练的安保人员将密切监视每架飞过英国东南部的飞机。

周三在伦敦北部的沃丁顿举行了第一次大型空军安保联合演习，演习历时两个小时，包括战斗机、机载预警和控制系统（AWACS）飞机、直升机、防空导弹和空对空狙击，意在提升英国对奥运会的常规空中警戒。

“这是英国空中安保例行演习的一部分，因为奥运会期间伦敦和奥林匹克公园将成为焦点，我们再次确认能够对小范围内的威胁作出反应。”英国国防大臣哈蒙德在视察英国皇家空军沃丁顿基地时说道。

哈蒙德指出，针对奥运会作出的改变主要是将军队驻扎地点向伦敦靠近，以缩短反应时间，这将导致奥运会预算支出增加“几千万英镑”。

哈蒙德表示，作为最後的手段，可能在伦敦市中心部署地对空导弹，但是最终决定将在7月27日开幕式到来之前作出。

伦敦奥运会安保支出料超过10亿英镑，但报导称一些国家仍存有疑虑。《卫报》去年11月曾报导，美国计划派出1,000名特工保护美国运动员的安全。

“我估计美国和以色列等国家将派出自己的特工保护运动员，不过奥运会的整体安保工作将由我们来执行，今天空军的演习只是安保工作的一部分。”哈蒙德说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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