英国将调遣1.35万军力保卫伦敦奥运

英国边境署员工取消奥运前罢工计划
路透伦敦7月25日电---周三，包括希斯罗机场相关职员在内的边境署职员取消了一项罢工活动。此前他们威胁英国政府将在奥运会开幕前一天开展长达24个小时的罢工，为此英国政府准备向法庭申请一项禁制令以对付此次罢工。
路透伦敦12月15日电（记者 Michael Holden）---英国将为明年夏季伦敦奥运会，派遣多达1.35万名军力，这一数量高於英国在阿富汗驻军。组委会稍早称，国际局势充满不确定性，意味伦敦奥运会安保力量需倍增。
英国国防大臣哈蒙德（Philip Hammond）称，军队将为警方及英国雇用的私人保安提供後援支持，确保奥运会和残奥会场馆周边安全，安保规模将达到英国和平时期最高水准。
军方还将派出特种部队、排爆专家及1,000名强大的应急力量，应对“奥运会相关的社会紧急事件”。
位於伦敦东部斯特拉特福（Stratford）的奥林匹克公园，届时将动用导弹防范空中袭击，2008年北京奥运会和2004年雅典奥运会也采取了类似举措。
哈蒙德发表声明称：“明年伦敦奥运会及残奥会将是英国一代人难遇一次的盛会。”
“我们希望安全能得到保障，从而让所有运动员和参与者尽享比赛，庆祝体育成就和文化活动。”（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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路透伦敦7月25日电---周三，包括希斯罗机场相关职员在内的边境署职员取消了一项罢工活动。此前他们威胁英国政府将在奥运会开幕前一天开展长达24个小时的罢工，为此英国政府准备向法庭申请一项禁制令以对付此次罢工。
路透伦敦7月23日电（记者Sam Speed）---在距离伦敦奥运会开幕只有四天之际，周一东伦敦地区通往奥林匹克公园的主要铁路中的三条发生了严重的混乱。交通系统一连串麻烦增加了人们对伦敦奥运会的焦虑。
路透伦敦7月18日电（记者 Matt Falloon/Omar Oresanya）---由於私人安保公司在伦敦奥运安保工作方面人手不足，英国不得不召集更多的职业军人来为奥运会保驾护航。