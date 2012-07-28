七位少年点燃伦敦奥运主火炬

路透伦敦7月27日电（记者Kate Holton/Neil Maidment）---伦敦奥运会开幕式终於解开了最後一道谜团，七名少年被赋予了点亮奥运主火炬的荣誉，宣告2012年伦敦奥运会正式开始。

这些年轻的运动员每人都由一名享有盛名的英国奥运选手提名，七名少年在地面上的铜花瓣内点起了一小束火焰，而这七片点亮的花瓣带动超过200片花瓣内都熊熊燃烧起来。接下来每片花瓣内的火焰向上升，汇成了一束巨大的火焰，主办方称之为团结之火。

在开幕式中点亮伦敦主火炬具有巨大的象征意义，因为比赛期间火炬将一直在主体育场上空燃烧。

火炬传递的最後一棒由英国五届奥运会金牌得主雷德格雷夫（Steve Redgrave）完成。当摇曳的火炬出现在漆黑的体育场中之时，人群中爆发出巨大的欢呼。历时70天，全程8000英里的火炬传递在伦敦碗到达了终点。这次火炬传递经过了绝大多数知名度很高的伦敦地标，沿途受到了数百万群众的欢迎。

在火炬传递到雷德格雷夫手中之前，火炬由前英国男足队队长贝克汉姆（David Beckham）乘坐快艇送过了泰晤士河。

这七名被选中的年轻人分别是爱尔莱（Callum Airlie）， 达科特（Jordan Duckitt）， 亨利（Desiree Henry），柯克（ Katie Kirk）， 麦里芝（Cameron MacRitchie）， 雷诺兹（Aidan Reynolds） 和崔西（Adelle Tracey）。他们的年龄都在16到19岁之间。

此次伦敦奥委会选中这些少年点亮主火炬，这与之前几届奥委会大不相同。在之前的主火炬点亮仪式中，担此重任的都是世界上知名度极高的运动员。

2008年北京奥运会的主火炬由体操运动员李宁完成。当时由金属线吊在空中的他先是绕着体育场顶部的边缘跑了一圈，然後点亮了通向主火炬的引线。

2004年悉尼奥运会的主火炬由帆船选手卡拉马纳基斯（Nikolaos Kaklamanakis）点亮。2000年悉尼奥运会上，400米跑选手弗里曼（Cathy Freeman）走过一个圆形的水池，点亮了主火炬。而在1996年的亚特兰大奥运会上，主火炬手是昔日拳击巨星阿里（Muhammad Ali）。（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜

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