澳洲神枪手父亲担当护女使者

路透伦敦7月20日电（记者Toby Davis）---奥运村是浪漫故事和出格行为发生的温床，但对於来自澳大利亚的哈蕾·查普曼（Hayley Chapman）来说，总会有一双眼睛监视着她的一举一动。

这名射击女将将与父亲共同参加在伦敦的奥运会比赛。她47岁的父亲就住在她隔壁的房间。

对哈蕾来说，大卫·查普曼（David Chapman）既是她的教练，也是她心目中的英雄。他们成为第一对代表澳大利亚出战奥运会的父女。

“他就在隔壁以确保我表现得规规矩矩的，但是我甚至会忽略他在那儿这个事实，”20岁的哈蕾·查普曼在周五这样告诉记者。

哈蕾将出战女子25米手枪速射比赛，她是在看到父亲参加全国比赛之後开始练习射击的。大卫将参加男子25米手枪速射项目。

“爸爸和我之间的关系非常好，”哈蕾补充道。“我喜欢看到他在我身边走动，或者看到他赶去吃早饭，看到他回到奥运村里四处散步我也很开心。”

“能让爸爸陪我一起参加比赛，我真是太幸运了！因为还有许多选手因为不能和家人一起而感到很困扰。对我而言，在伦敦比赛就像在家比赛一样。爸爸真的很棒。”

在2000年悉尼奥运会上，选手们早早地耗尽了主办方准备的避孕套。从此以後，奥运村的夜生活就背上了放浪形骸的名声。（完）

编译：孙舒 发稿：王燕焜

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