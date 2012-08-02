背枪来伦敦 射击选手麻烦多

路透伦敦8月1日电(记者Patrick Johnston)---博尔特(Usain Bolt)带着他的钉鞋和背心，菲尔普斯(Michael Phelps)背着他的泳镜和泳裤，但是对於角逐伦敦奥运会的世界级的射击运动员来说，打包运动装备就不是这麽容易了。

射击俱乐部、机场需要提供一堆文件，还要拿着特殊的许可证，你才可以带着武器到伦敦来。

射击运动员常常是第一个办登机手续的。

“在机场，我们要把枪交给警察，然後枪被摆成一排，由於恐怖主义威胁这关乎重要的安保问题，”捷克双向飞碟运动员Jakub Tomecek对路透社记者说话时，枪挂在肩上。

有过坐飞机到达目的地後却找不到行李经历的人，大概就能理解奥运会射击选手面临的状况了。

竞赛用枪可是不敢丢的。这位年轻的捷克选手的枪价值1.2万欧元(1.48万美元)，并且运动员适应一把新枪还需要一段时间。

“我只有一把枪，运动员和枪的磨合超过两年时间，用起来才能得心应手。”他说。

丢枪的状况时有发生。

“有些时候枪就找不到了，”西班牙运动员Juan Jose Aramburu说，“但是一般来讲是不会丢的，因为一旦丢了枪，对机场来讲就是很严重的问题。”

枪支抵达伦敦後会被送到皇家炮兵军营(Royal Artillery Barracks)的军械库，然後被锁在铁箱中，射击运动员只有在比赛期间才能拿到他们的枪。

比赛结束後，运动员也不能带走枪。博尔特、菲尔普斯以及其他运动员可以自由地把他们的运动装备放在奥运村的房间里，射击运动员只能羡慕他们了。

“我的枪和其他行李一样，”Aramburu争辩说。

但是，和马术以及撑杆跳高运动员一样，这可不像Aramburu说的这麽简单。(完)

编译：陈昭 发稿：王燕焜

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