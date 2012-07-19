射击前瞻：五名奥运冠军压阵 中国实力超群

路透7月17日新德里电(记者 Amlan Chakraborty) ---伦敦奥运的靶场上，考虑到队中拥有五位奥运冠军的事实，中国在手枪和步枪项目上的绝对优势似乎不会削弱。

自从雅典奥运会中国跃居射击金牌榜榜首後，其射击项目强国的地位不断得到巩固，四年前北京奥运会上，中国在手枪和步枪项目的10金中拿到5金。

北京奥运会为中国夺取金牌的四名枪手分别是：杜丽（女子50米步枪三姿），她的丈夫庞伟（男子10米气手枪），郭文珺（女子10米气手枪）和陈颖（女子25米手枪）。他们将在伦敦皇家炮团军营（伦敦奥运会射击比赛场馆）争取蝉联金牌。中国射击队中还包括朱启南和易思玲等名将。朱启南是雅典奥运会男子10米气步枪冠军，北京奥运会银牌得主。而易思玲在今年五月份第三次追平女子10米气步枪世界纪录，她很有可能在伦敦奥运会中为中国夺取第一金。

中国射击队总教练王义夫在接受新华社采访时表示：“争取首金总是困难重重，其他团队压力也是一样大。”

“我希望所有的运动员都能取得令他们满意的成绩，射击队员们也要全力以赴达到目标。”

韩国将射击项目的夺金希望寄托在北京奥运会男子50米手枪慢射冠军秦钟午（Jing Jong Oh）身上，他在五月份的射击世界杯慕尼黑站夺得50米手枪慢射冠军，显示其竞技状态良好。

印度则把夺金希望寄托在北京奥运会男子10米气步枪冠军得主宾德拉（Abhinav Bindra）身上，同时一直稳定发挥的索迪（Ronjon Sodhi）也将是男子飞碟双多向奖牌的有力争夺者。

卡普利亚尼（Niccolo Campriani）将是伦敦奥运射击赛场上的意大利队领军人物，他在今年的世界杯系列赛上在男子50米步枪三姿比赛中三次夺冠。但没人比美国女将罗德（Kim Rhode）下的赌注更大，她已连续四届奥运会获得奖牌，并期待在伦敦奥运会上获得第五块奖牌。

罗德曾是1996年和2004年奥运会女子飞碟双多向金牌得主，2000年奥运会该项目铜牌得主。女子飞碟双多向项目中断後，罗德转向女子飞碟双向项目，并在2008年北京奥运会上获得该项目银牌。（完）

编译：逯璐 发稿：王燕焜

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