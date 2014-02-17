周洋蝉联冬奥会短道速滑女子1500米金牌

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透索契2月15日(记者 Pritha Sarkar) -中国运动员周洋周六蝉联冬奥会短道速滑女子1,500米金牌。四年前，周洋在温哥华冬奥会领奖时的一番答谢词曾引发国内争议。
22岁的周洋在决赛中有过一次起跑犯规，在比赛中躲过了三名选手的碰撞事故，最终蝉联该项目金牌。
周洋夺冠后高举中国国旗，兴奋地与教练拥抱。
周洋称比赛开始很紧张，夺得冠军后自己都感到很震撼。
“我觉得这块金牌对我来说,更多的是觉得这四年的不容易，”周洋表示。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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