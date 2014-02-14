李坚柔幸运摘得冬奥会女子500米短道速滑金牌

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯索契2月14日 - 中国选手李坚柔周四在冬奥会短道速滑女子500米决赛中躲过碰撞摔倒的事故，脱颖而出摘得金牌，这已是中国队连续第四届夺得该项目金牌。
27岁的李坚柔是首次参加冬奥会，比赛中她的对手们发生碰撞而摔倒，她轻松冲过终点摘下金牌。
英国人克里斯蒂第二个冲过终点，但她被判定是造成碰撞事故的责任人，被取消银牌。意大利选手方塔娜赢得银牌，韩国选手朴胜义获铜牌。
夺金的喜悦令李坚柔与其教练留下热泪，相拥庆祝。
她赛后说，这是个奇迹，很兴趣拿到了这块金牌。
李坚柔是顶替赛前受伤退出的四枚冬奥会金牌得主王蒙参赛。
李坚柔说：“教练说这枚金牌是为我自己，也是为王蒙夺的，我非常感动。”（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)