李坚柔幸运摘得冬奥会女子500米短道速滑金牌

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯索契2月14日 - 中国选手李坚柔周四在冬奥会短道速滑女子500米决赛中躲过碰撞摔倒的事故，脱颖而出摘得金牌，这已是中国队连续第四届夺得该项目金牌。

27岁的李坚柔是首次参加冬奥会，比赛中她的对手们发生碰撞而摔倒，她轻松冲过终点摘下金牌。

英国人克里斯蒂第二个冲过终点，但她被判定是造成碰撞事故的责任人，被取消银牌。意大利选手方塔娜赢得银牌，韩国选手朴胜义获铜牌。

夺金的喜悦令李坚柔与其教练留下热泪，相拥庆祝。

她赛后说，这是个奇迹，很兴趣拿到了这块金牌。

李坚柔是顶替赛前受伤退出的四枚冬奥会金牌得主王蒙参赛。

李坚柔说：“教练说这枚金牌是为我自己，也是为王蒙夺的，我非常感动。”（完）