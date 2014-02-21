Olympics-Short Track-Men's 5,000m relay final result

Feb 21 Men's short track 5,000 m relay final result at
the Sochi Winter Olympics on Friday.
Heat Rank Team Name Result
94/FA 1 Russia Victor An 6:42.100 (OR)
Semen Elistratov
Vladimir Grigorev
Ruslan Zakharov
94/FA 2 U.S. Eduardo Alvarez 6:42.371
J.R. Celski
Chris Creveling
Jordan Malone
94/FA 3 China Dequan Chen 6:48.341
Tianyu Han
Jingnan Shi
Dajing Wu
94/FA 4 Netherlands Daan Breeuwsma 6:49.149
Niels Kerstholt
Sjinkie Knegt
Freek Van Der Wart
94/FA 5 Kazakhstan Abzal Azhgaliyev 6:54.630
Aydar Bekzhanov
Denis Nikisha
Nurbergen Zhumagaziyev
93/FB 1 Canada Charle Cournoyer 6:43.747
Michael Gilday
Charles Hamelin
Olivier Jean
93/FB 2 Korea Yun-Jae Kim 6:43.921
Han-Bin Lee
Se Yeong Park
Da Woon Sin
93/FB 3 Italy Yuri Confortola 6:44.904
Tommaso Dotti
Anthony Lobello
Davide Viscardi
FA - Final A
FB - Final B
OR - Olympic Record
(Compiled by Maju Samuel)