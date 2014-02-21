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奥运新闻 | 2014年 2月 22日 星期六 03:06 BJT

Olympics-Short Track-Men's 5,000m relay final result

Feb 21 Men's short track 5,000 m relay final result at
the Sochi Winter Olympics on Friday.

    
   Heat    Rank   Team          Name                        Result
  94/FA      1    Russia        Victor An               6:42.100 (OR)
                                Semen Elistratov
                                Vladimir Grigorev
                                Ruslan Zakharov
  94/FA      2    U.S.          Eduardo Alvarez            6:42.371
                                J.R. Celski
                                Chris Creveling
                                Jordan Malone
  94/FA      3    China         Dequan Chen                6:48.341
                                Tianyu Han                     
                                Jingnan Shi
                                Dajing Wu                      
  94/FA      4    Netherlands   Daan Breeuwsma             6:49.149
                                Niels Kerstholt
                                Sjinkie Knegt
                                Freek Van Der Wart
  94/FA      5    Kazakhstan    Abzal Azhgaliyev           6:54.630
                                Aydar Bekzhanov
                                Denis Nikisha
                                Nurbergen Zhumagaziyev
  93/FB      1    Canada        Charle Cournoyer           6:43.747
                                Michael Gilday
                                Charles Hamelin
                                Olivier Jean
  93/FB      2    Korea         Yun-Jae Kim                6:43.921
                                Han-Bin Lee
                                Se Yeong Park
                                Da Woon Sin
  93/FB      3    Italy         Yuri Confortola            6:44.904
                                Tommaso Dotti
                                Anthony Lobello
                                Davide Viscardi
 
    FA - Final A
    FB - Final B
    OR - Olympic Record

 (Compiled by Maju Samuel)
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