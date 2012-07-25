贝克汉姆将参与伦敦奥运开幕式

罗格表示博尔特还不是体育传奇英雄
路透伦敦8月9日电（记者 Karolos Grohmann）---国际奥委会（IOC）主席罗格（Jacques Rogge）在周四表示，史无前例地在男子100米和200米上实现双卫冕的牙买加名将博尔特（Usain Bolt）还谈不上体育传奇英雄。
路透伦敦7月25日电---前英格兰国足队长贝克汉姆（David Beckham）将参与到伦敦时间星期五举行的奥运会开幕式。
周二，在接受美国有线电视新闻网络（Cable News Network）采访时，这位37岁的洛杉矶银河队（L.A. Galaxy）中场大将表示，他将参与到开幕式中，但拒绝透露有何有关细节。
“不，我不被允许透露相关内容，”他说。“但是这太令人兴奋了，为我的国家和所有参与其中的人们，我很激动能都加入其中。”
“在伦敦东区（East End of London）举办奥运会，以及我个人可以成为它的一分子，这都让我非常高兴，我觉得荣幸之至。”
曾效力曼联以及皇家马德里的贝克汉姆出生于雷顿斯通（Leytonstone），距奥林匹克体育场仅五公里。（完）
编译： 林秀峰 发稿：王燕焜
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