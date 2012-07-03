版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 7月 3日 星期二 15:39 BJT

老将吉格斯将出征伦敦奥运

伦敦奥运会英国男足主教练皮尔斯周一公布了英国国奥队名单，曼联老将吉格斯、利物浦前锋贝拉米以及曼城後卫理查兹三人以超龄球员身份入选十八人名单。皮尔斯表示，贝克汉姆的落选完全是基於足球原因。这意味着37岁的小贝将无缘参加这届在家门口举办的奥运会。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐