老将吉格斯将出征伦敦奥运

美国重登金牌榜首 女运动员功劳大
路透伦敦8月12日电(记者Steve Keating)---伦敦奥运会落下帷幕，美国队再一次登上奖牌榜榜首，这一次美国队挥手告别菲尔普斯这位史上最能拿金牌的运动员，同时迎来了一批将继续参加里约热内卢奥运会的年轻新人。
伦敦奥运会英国男足主教练皮尔斯周一公布了英国国奥队名单，曼联老将吉格斯、利物浦前锋贝拉米以及曼城後卫理查兹三人以超龄球员身份入选十八人名单。皮尔斯表示，贝克汉姆的落选完全是基於足球原因。这意味着37岁的小贝将无缘参加这届在家门口举办的奥运会。路透
路透伦敦8月12日电(记者Steve Keating)---伦敦奥运会落下帷幕，美国队再一次登上奖牌榜榜首，这一次美国队挥手告别菲尔普斯这位史上最能拿金牌的运动员，同时迎来了一批将继续参加里约热内卢奥运会的年轻新人。
路透伦敦8月12日电（记者Belinda Goldsmith）---周日，中国代表团在离开2012年伦敦奥运会之际猛烈抨击了对於叶诗文的兴奋剂指控。游泳新星叶诗文因为游出了比顶尖美国男选手更快的成绩而受到一些批评家的质疑。
路透伦敦8月12日电（记者 Julian Linden）---菲尔普斯没有在本届奥运会上创下世界纪录，金牌数也只有北京奥运会八金的一半，但他仍然在伦敦奥运会游泳项目上抢尽了风头。