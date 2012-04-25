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娱乐体育 | 2012年 4月 25日 星期三 09:06 BJT

英国-新西兰女足赛将成伦敦奥运首场赛事

路透伦敦4月24日电---英国女子足球队7月25日在威尔士加的夫的千禧球场(MillenniumStadium)对阵新西兰队的比赛，将成为伦敦奥运会的揭幕赛事。

女足赛事将在伦敦奥运会开幕式前两天开战。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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