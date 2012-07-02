英国-新西兰女足赛将成伦敦奥运首场赛事

中国体育总局局长抨击兴奋剂指控

路透伦敦8月12日电（记者Belinda Goldsmith）---周日，中国代表团在离开2012年伦敦奥运会之际猛烈抨击了对於叶诗文的兴奋剂指控。游泳新星叶诗文因为游出了比顶尖美国男选手更快的成绩而受到一些批评家的质疑。