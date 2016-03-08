中国女足携手澳大利亚晋级里约奥运会 劲敌日本队遭淘汰

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透3月7日 - 前世界冠军日本女足无缘里约奥运会，而澳大利亚和中国队拿下亚洲区两个晋级名额。
中国女足周一1-0击败韩国，成功挤掉日本队而出线。澳大利亚抢先拿到12分昂首晋级，中国队抢到10分确保第二张晋级席位，目前积四分的日本队无论最后一轮对阵朝鲜队战绩如何，都已无力回天。
日本曾夺得2011年女足世界杯冠军，在2012年奥运会取得银牌，去年世界杯决赛中负于美国获得亚军。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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路透里约热内卢8月18日 - 美国奥林匹克委员会周四向巴西民众道歉，因美国队四名游泳选手谎称遭持枪抢劫，从而引发各界对主办城市的强烈抨击。
路透里约热内卢8月18日 - 本届奥运会接近尾声之际，禁药成为一大关注焦点。里约奥运男子69公斤级比赛铜牌得主伊扎特·阿尔特科夫(Izzat Artykov)周四因药检呈阳性，被取消奖牌，成为本届奥运首位药检未过被取消奖牌的选手。