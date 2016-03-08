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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 10:25 BJT

中国女足携手澳大利亚晋级里约奥运会 劲敌日本队遭淘汰

(本文由路透中文网编译提供)

路透3月7日 - 前世界冠军日本女足无缘里约奥运会，而澳大利亚和中国队拿下亚洲区两个晋级名额。

中国女足周一1-0击败韩国，成功挤掉日本队而出线。澳大利亚抢先拿到12分昂首晋级，中国队抢到10分确保第二张晋级席位，目前积四分的日本队无论最后一轮对阵朝鲜队战绩如何，都已无力回天。

日本曾夺得2011年女足世界杯冠军，在2012年奥运会取得银牌，去年世界杯决赛中负于美国获得亚军。（完）

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