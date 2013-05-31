冬奥会资金300亿美元遭“盗”--俄反对派

据俄罗斯反对派领导人鲍里斯·涅姆佐夫(Boris Nemtsov)周四公布的一份报告称，与总统普京关系紧密的商人以及政府官员盗取了超过300亿美元的索契冬奥会筹备资金。索契冬奥会目前预算为500亿美元，比初始预算高出三倍，为史上最昂贵奥运会。涅姆佐夫称，许多昂贵的场地设施没有进行公开招标，导致成本暴增，只有与普京关系密切的寡头和公司在这其中赚得金盆钵满。路透