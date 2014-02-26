普京称索契冬奥会向世人“敞开了俄罗斯的灵魂”

路透莫斯科2月25日 -俄罗斯总统普京周二发表讲话称，索契冬奥会向世人“敞开了俄罗斯的灵魂”，打乱了批评俄罗斯人士的阵脚。

普京对俄罗斯在索契冬奥会称雄奖牌榜并且避免了重大安全问题进行总结，他称国际奥委会的建设性批评，帮助索契冬奥会取得了成功。

但是还有其他批评者，他们受“国际政治、甚至地缘政治的激烈较量驱动”发起抨击。

“他们借助奥林匹克项目实现自己在反俄宣传领域的目的，”他说。

“原因是当出现强有力的竞争者时--这里指的是俄罗斯--有人担忧，有人厌恶，有人害怕，他们不知道俄罗斯社会发生了多么深刻的变化，”普京接受国家电视台采访时说。

武装分子的袭击威胁、禁止向未成年人宣传同性恋法案引发的批评之声、前往索契旅游成本高昂引发的抱怨、以及酒店设施不完善引发的网上吐槽，都让索契冬奥会蒙上阴影。

但随着各项赛事的进行，抨击之声日渐减弱。

“索契冬奥会对我们十分重要，因为依我之见……它不仅打开了俄罗斯的门户，还敞开了俄罗斯的灵魂，我们国家的灵魂，因此没什么可怕的，这大家也都看到了，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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