索契冬奥会闭幕 俄罗斯称雄奖牌榜

路透索契2月23日(记者 Mike Collett-White) -索契冬奥会周日落幕，东道主俄罗斯登顶奖牌榜首位，加拿大则赢下备受瞩目的男子冰球金牌，但又有两名选手被查出服用违禁药品的消息给冬奥会蒙上一层阴影。

加拿大男子冰球队3-0击败瑞典，赢下本届赛事最后一枚、也是最受关注的一枚金牌。俄罗斯当日稍早又赢得两枚金牌，使东道主以13金压倒挪威的11金，排名金牌榜第一位。

瑞典冰球队雪上加霜，前锋Nicklas Backstrom药检呈阳性。

瑞典代表团官员对国际奥委会的做法大为不满，因为在决赛前仅两个小时才得知Backstrom药检呈阳性、他不能在决赛中登场的消息。队医称，违禁成分是含在这名队员服用多年治疗鼻窦疾病的药片中。

俄罗斯选手祖布科夫(Alexander Zubkov)继赢下男子双人雪橇金牌后，周日又与队友合作拿到四人雪橇金牌，而在男子50公里越野滑雪角逐中，列赫科夫(Alexander Legkov)夺冠，为俄罗斯拿到本届赛事第13枚金牌。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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