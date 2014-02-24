索契冬奥会闭幕 俄罗斯称雄奖牌榜

中国金融：江苏银行将加速轻资产转型，积极布局商业地产等大类资产
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Mike Collett-White
路透索契2月23日 - 索契冬奥会周日落幕，东道主俄罗斯登顶奖牌榜首位，加拿大则赢下备受瞩目的男子冰球金牌，但又有两名选手被查出服用违禁药品的消息给冬奥会蒙上一层阴影。
加拿大男子冰球队3-0击败瑞典，赢下本届赛事最后一枚、也是最受关注的一枚金牌。俄罗斯当日稍早又赢得两枚金牌，使东道主以13金压倒挪威的11金，排名金牌榜第一位。
瑞典冰球队雪上加霜，前锋Nicklas Backstrom药检呈阳性。
瑞典代表团官员对国际奥委会的做法大为不满，因为在决赛前仅两个小时才得知Backstrom药检呈阳性、他不能在决赛中登场的消息。队医称，违禁成分是含在这名队员服用多年治疗鼻窦疾病的药片中。
俄罗斯选手祖布科夫(Alexander Zubkov)继赢下男子双人雪橇金牌后，周日又与队友合作拿到四人雪橇金牌，而在男子50公里越野滑雪角逐中，列赫科夫(Alexander Legkov)夺冠，为俄罗斯拿到本届赛事第13枚金牌。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
路透上海4月25日 - 中国上市城商行--江苏银行 投行与资产管理部总经理助理孙宏周二称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。
路透北京4月25日 - 中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。
路透东京4月25日 - 据日本共同社周二报导，日本东芝最早将在6月份开始接受针对其瑞士智能电表业务Landis+Gyr的竞标。