2014年2月7日拍到的索契冬奥会主火炬及开幕式中的焰火。 REUTERS/Shamil Zhumatov

路透俄罗斯索契2月7日（记者 Mike Collett-White） -俄罗斯索契冬季奥运会周五隆重开幕，俄罗斯总统普京、中国国家主席习近平及其他大约40个国家和地区的领导人出席了开幕式。

普京把自己的声望押在安全成功地举办索契冬奥会上。索契冬奥会开幕式在菲什特奥林匹克体育馆（FishtStadium）举行，有4万观众在现场领略了精彩缤纷的演出，索契冬奥会就此拉开大幕。

“我宣布第22届冬季奥运会开幕，”普京说道。普京寄希望于这届冬奥会有助于提升俄罗斯以及他本人在国际社会的形象。

演出过程中出现一个令人尴尬的技术失误，高悬空中的奥运五环中有一环没有展开，从而没有出现按预期五环被烟火照亮的效果。

索契冬奥会开幕式导演康斯坦丁·恩斯特（Konstantin Ernst）淡化此事的影响。

“大家都沉浸在两个半小时左右演出讲述的故事中，不会被一朵雪花没有展开而吸引，”他对记者说。

在开幕式演出进行期间，发生了有人企图劫持一架从乌克兰飞往土耳其的民航航班事件，凸显索契冬奥会可能会成为袭击目标的担忧。

土耳其飞马航空公司一架波音737-800客机起飞后，机上一名乌克兰乘客威胁称有炸弹要求飞机飞往索契，随后这架飞机在土耳其一架F-16战机保护下飞往伊斯坦布尔，机上载有110名乘客。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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