西班牙奥运制服成笑柄

路透马德里7月18日电（记者Emma Pinedo）---西班牙此次的奥运代表团制服让一些即将出战伦敦的运动员大为不满。在社交网络中，这一由明亮的黄色和红色组成的制服已经成为了大家打趣的对象。

本周，皮划艇冠军得主克拉维奥托（Saul Craviotto）和曲棍球选手法布雷加斯（Alex Fabregas）轮流在Twitter上贴出了西班牙代表团制服照片，此举再次开启了关於制服的争论。早在今年5月就有一些西班牙设计师批评这次的奥运制服设计不佳。

“我正在家试穿这次的奥运制服。我最好不作评价，把评价的权利交给你们……”克拉维奥托如此写道。在照片中，克拉维奥托穿上了全套奥运服，其中包括一顶棒球帽和一个背包。

“这是这次奥运会的制服，我实在找不到词形容它，”法布雷加斯在贴出的制服照片旁留下了这样的话。法布雷加斯所属的曲棍球队曾在北京奥运会上斩获一枚银牌。

西班牙这次的制服由俄罗斯Bosco公司设计，後者还设计了俄罗斯以及乌克兰的队服。Bosco免费为西班牙奥委会提供此次的奥运队服。

“制服的样子早在一年半之前就已经定下来了，我们现在已经无法更改，”周三西班牙奥委会主席布兰科（Alejandro Blanco）对《体育日报》（sports daily AS）说。

“当旗手纳达尔（Rafa Nadal）和其他运动员身着制服出现时，整个世界以及西班牙都会热烈鼓掌的。”

在接受ABC Punto Radio的单独采访时，布兰科说“当你比较一下用纳税人的钱支付150万与穿免费衣服这两者间的区别的时候，你会发现根本没什麽好争论的。”

西班牙奥委会没有选择本国的公司为西班牙的奥运选手们设计制服，这让西班牙的设计师们极为愤慨。他们还表示，这次的设计完全不能代表西班牙时尚产业的良好形象。（完）

编译： 孙舒 发稿：王燕焜

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