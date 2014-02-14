张虹为中国赢得首枚冬奥会速滑金牌

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯索契2月13日 - 中国选手张虹周四爆冷击败诸多名将，在女子1000米速滑决赛中夺金，成为第一位赢得冬奥会速滑项目金牌的中国选手。

25岁的张虹在预赛18位选手中排名第七，在决赛正式开始时几乎未受到关注，但当她最终取得逼近奥运记录的1分14秒02成绩，看台上稀落的观众骚动了。

之前赢得女子3000米速滑金牌的荷兰选手伍斯特(Ireen Wust)以0.67秒之差屈居亚军，另一位荷兰选手波尔(Margot Boer)名列第三。

张虹本赛季在各站世界杯1000米速滑项目中的最好成绩仅排第六。她表示自己赛前没想到拿冠军。

“中国等这块金牌等了22年，竟然由我实现了心愿，我自己都不敢相信，”她赛后笑着告诉记者们，回答每个问题时都露出笑容。”（完）