张虹为中国赢得首枚冬奥会速滑金牌

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯索契2月13日 - 中国选手张虹周四爆冷击败诸多名将，在女子1000米速滑决赛中夺金，成为第一位赢得冬奥会速滑项目金牌的中国选手。
25岁的张虹在预赛18位选手中排名第七，在决赛正式开始时几乎未受到关注，但当她最终取得逼近奥运记录的1分14秒02成绩，看台上稀落的观众骚动了。
之前赢得女子3000米速滑金牌的荷兰选手伍斯特(Ireen Wust)以0.67秒之差屈居亚军，另一位荷兰选手波尔(Margot Boer)名列第三。
张虹本赛季在各站世界杯1000米速滑项目中的最好成绩仅排第六。她表示自己赛前没想到拿冠军。
“中国等这块金牌等了22年，竟然由我实现了心愿，我自己都不敢相信，”她赛后笑着告诉记者们，回答每个问题时都露出笑容。”（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)