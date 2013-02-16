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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 16日 星期六 14:01 BJT

费德勒支持壁球入选2020年奥运会

瑞士网球天王费德勒周五呼吁国际奥委会官员在2020年奥运会中引入另一项球拍类运动--壁球，并称自己年轻时经常打壁球。其他候选项目分别为武术、空手道、轮滑、攀岩、划水、摔跤以及棒/垒球。在周五的世界室内网球赛四分之一决赛中，头号种子费德勒3-6 5-7意外不敌法国老将贝内特乌。路透
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